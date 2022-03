iPhone 14 Pro: Neue Skizzen zeigen endlich keine Notch mehr

Das Design dürfte mitunter das interessanteste Feature der kommenden iPhone 14-Modelle sein. Verschwindet die Notch endlich? Nach all den Jahren? Oder steht auch das iPhone 4 tatsächlich Pate für das neue Design des Rahmens? Neue Schemazeichnungen deuten vor allem beim iPhone 14 Pro teils massive Änderungen in der Front und beim Rahmen an. Es könnte also wirklich wieder interessant werden.

iPhone 14 Pro mit kleinen Kamera-Ausschnitten im Display

Und geht es nach den nun veröffentlichten CAD-Renderings, die schematisch die Dimensionen der Geräte darstellen, dann soll das iPhone 14 Pro endlich Kamera-Ausschnitte für FaceID im Display erhalten! Damit würde sich Apple den optischen Gegebenheiten anderer Hersteller deutlich annähern und der grosse schwarze Balken im oberen Bereich wäre endlich weg. Fans warten da schon im Endeffekt seit der ersten FaceID-Notch drauf, dass das Teil auch mal kleiner wird. Sie ist übrigens über 20 Prozent in den aktuellen iPhone 13 Modellen geschrumpft. Weg ist der Balken aber weiterhin nicht.

Bislang schielten die Gerüchte aber auch da hin, dass die Technik für FaceID unter das Display verschwinden könnte. Stimmen die aktuellen CAD-Schemas hier, dann werden Fans noch mit Aussparungen leben müssen, die allerdings weniger das Vollbild zerstören. Ob die Renderings allerdings echt sind und wirklich für die Produktion genutzt werden, ist natürlich nicht klar. Sie könnten aber ein Anhaltspunkt sein, wohin die Reise nun zukünftig geht, zumal die Zeichnungen ein weiteres Detail verraten.