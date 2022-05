iPhone 14 (Pro/Max): Selfie-Kamera könnte neue Massstäbe setzen

Nun gehen die Leaks aber von einem deutlichen Sprung aus. In Zusammenarbeit mit LG und Sharp sollen neue Kameras zum Einsatz kommen, die die iPhone 14-Modelle deutlich aufwerten sollen. Damit dürfte dann auch eine der wenigen Schwachstellen der iPhone-Geräte ausgemerzt werden, da die Selfie-Kamera halt Jahre lang als nicht all zu gut gilt. Kurz zur Einordnung: Das gilt natürlich nicht für die fortschrittliche Gesichtserkennung Face ID, die zwar ebenfalls die Selfie-Kamera nutzt, aber auf einer komplett anderen Technologie basiert. Letztere ist ein Konzept aus mehreren Sensoren, Infrarot und einem Punktprojektor, die das Gesicht zentimetergenau erkennen können.

Der mit Abstand schnellste Prozessor auf dem Markt, eines der besten Displays und auch die Kamera gehört zur absoluten Spitze. Apples iPhone beisst sich seit Jahren ganz weit oben fest und das ist auch der unbestritten hervorragenden Hardware zu verdanken. Doch in einem Punkt ist das Apple -Handy gefühlt seit über einem Jahrzehnt vielleicht gerade einmal nur Durchschnitt: Die Qualität der Selfie-Kamera ist trotz Face ID gerade einmal nur mittelmäßig.

iPhones gehören jedes Jahr zu den absoluten Spitzenmodellen, doch trotz der überragenden Hardware gab es an einem Punkt immer wieder Kritik. Die Selfie-Kamera konnte dem Rest des Modells nie standhalten und war vielleicht maximal als nur durchschnittlich zu bezeichnen. Das könnte sich nun im iPhone 14 und den Pro und Pro Max-Modellen endgültig ändern.

Hand aufs Herz: Apples Face ID (Bild) gehört zwar zu den fortschrittlichsten Sicherheitstechnologien in Handys, die Selfie-Kamera selbst ist trotzdem nicht gut. (Bild: Apple)

Apple „leidet“ allerdings seit vielen Jahren unter schlechten Selfie-Kameras. Zwar besserte der Hersteller in den neusten MacBook Pro-Modellen nach, besonders gut sind diese aber nicht. Zudem gab es positiven Zuspruch für eine verbesserte Selfie-Kamera in den neuen iMacs mit M1 Prozessor. Auch diese ist bis heute nicht besonders gut, aber immerhin deutlich besser, als in den Vorgängermodellen der Fall war.

Wie gut also diese ominöse neue Selfie-Kamera im iPhone 14 sein könnte, bleibt erst einmal abzuwarten. Es steht noch nicht einmal fest, ob diese tatsächlich so kommt. Der iPhone-Serie dürfte eine solche Verbesserungen aber gut zu Gesicht stehen (pun intended), denn es handelt sich um eine der wenigen Komponenten, die dem Leistungsanspruch der Modelle bis heute nicht gerecht werden.

Quelle: ETNews