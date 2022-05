iPhone 14 Pro (Max): Neue Leaks bestätigen komplett neue Notch

Bereits in 2021, teilweise noch bevor das derzeit aktuelle iPhone 13 vorgestellt wurde, kamen erste Gerüchte zum iPhone 14 ans Licht. Erst wurde eine neue Notch für alle Modelle vermutet, doch immer mehr kristallisiert sich nun eine andere Methodik heraus. Das iPhone 14 Pro und Max-Modell erhalten wahrscheinlich nicht nur einen neuen Prozessor, sondern auch eine neue Notch.

iPhone 14 Pro (Max) mit neuer Notch – Normales Modell mit kaum Änderungen?

Anscheinend geht Apple mit dem iPhone 14 einen völlig neuen Weg, zumindest deuten das die Gerüchte derzeit an. So soll sich das iPhone 14 nur kaum vom iPhone 13 unterscheiden und dieses womöglich sogar komplett ersetzen. Vielleicht sogar mit einem Verkaufsstopp des iPhone 13 in den hauseigenen Apple Stores. Das iPhone 14 soll nämlich den Apple A15 Bionic aus dem Vorgänger erben und auch das Design könnte weitestgehend beibehalten bleiben. Vor allem die Notch wird wohl in diesem Fall keine Änderungen erhalten.

Anders sieht das aber wohl laut der neusten Gerüchte beim iPhone 14 Pro (Max) aus. Dort soll die aktuelle Notch einer „Punch-Hole“-Kamera mit Face ID weichen. Das fällt natürlich optisch sofort auf. Zudem soll der neue Apple A16 Bionic Prozessor zum Einsatz kommen und sich damit von der Leistung her deutlich vom iPhone 13 und iPhone 14 (ohne Pro) abheben. Ein echtes Pro-Modell eben mit deutlicher Abgrenzung zur derzeit normalen iPhone-Sortiment.