iPhone 13 (Pro und Max) Preis: Maximal-Konfiguration könnte bis zu 2000 Euro kosten!

Nicht mehr lange und die iPhone 13 Modelle sind offiziell. Apple wird voraussichtlich in diesem Monat noch das iPhone 13 Mini, das normale Modell, ein iPhone 13 Pro und davon eine Max-Variante vorstellen. Die meist recht gut unterrichtete Webseite MyDrivers hat nun Preise ins Rennen geschickt, die Fans für die neuen Modelle ausgeben müssen. Anscheinend bleiben grössere Überraschungen aber aus.

iPhone 13 Preise (Mini, normal, Pro und Max): Ab 799 Euro bis zu satten 2.000 Euro?

Fangen wir mit den beiden “normalen” Versionen an. Hier gibt es wohl keine Ausreisser und die Preise orientieren sich am Vorgänger iPhone 12. So beginnt das iPhone 13 Mini wohl umgerechnet wieder bei 799 Euro und das normale iPhone 13 startet bei 899 Euro. Auch die Schweizer Preise dürften sich in diesem Fall wohl kaum verändern. Die Modelle sollen in den Speichervarianten 64, 128 und 256 GB zur Verfügung stehen.

Erste krasse Änderungen könnte es aber beim iPhone 13 Pro und Pro Max geben. Zwar fängt das “kleinste” Modell in beiden Fällen bei 128 GB an, doch sollen die 256 GB entfallen. Weiter geht es in dem Leak nämlich mit 512 GB und satten 1 Terabyte! Das iPhone 13 Pro startet umgerechnet ab 1’145 Euro und das iPhone 13 Pro Max soll ab 1’245 Euro an den Start gehen. Wer das absolute Maximum haben will, zahlt für das Max Pro mit 1 TB Speicher laut dem Leak 1’995 Euro!