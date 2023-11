iPad Mini: Kommt das Mini-Tablet mit OLED-Display und 120 Hertz?

Lesedauer: < 1 Minute

Das iPad Mini wurde erst vor einiger Zeit überarbeitet und glich sich optisch an die grösseren Varianten an. Unter anderem beim Display mit den schmaleren Rändern und dem eher kantigeren Design. Die Hardware und die Display-Qualität hingegen ist weiterhin eher im Mittelfeld anzusiedeln. Ein Punkt, der sich aber schon bald ändern könnte. Vielleicht auch mit einem möglichen iPad Mini Pro? Gerüchte aus Südkorea verraten aktuell ein wenig mehr.

iPad Mini mit OLED-Display: Kommt vielleicht auch eine Pro-Version?

Das südkoreanische Tech-Magazin ETNews hat schon häufiger einige interessante Geschmackstreffer in der Gerüchteküche gelandet. Doch diese Suppe wird aktuell sehr heiss gekocht und wir hoffen an dieser Stelle auch, dass sie so heiss gegessen wird! Wie bereits häufig im Netz diskutiert, soll Apple Anfang 2024 damit beginnen, seine iPad Pro-Modelle mit OLED-Displays auszustatten und damit den Anfang legen, die gesamte Serie auf die Displaytechnologie auszulegen.

Laut ETNews soll in 2026 dann das iPad Mini dran sein, das aktuell noch auf ein eher handelsübliches LCD zurückgreift, das nicht einmal gute Werte erzielt. Eventuell könnte hier ein OLED mit 60 Hertz und 8.7 Zoll Diagonale zum Einsatz kommen. Ähnlich, wie es schon beim normalen iPhone 14 oder iPhone 15 der Fall ist. Auch der Chipsatz sollte dann wieder ein Upgrade erhalten und vielleicht sogar auf den aktuellen iPhone 15 Pro, den Apple A17 Pro Prozessor, kommen. Das würde zumindest die Lücke für das Mobile Gaming schliessen, wo Resident Evil Village oder auch Death Stranding auf den neuen Pro-iPhones laufen.