iOS 18 Update: Apple scheint Entwicklung etwas zu verzögern

Lesedauer: < 1 Minute

Kein geringerer als Bloombergs Mark Gurman hat nun einen interessanten Informationsschnippsel mit der Technikwelt geteilt. Dort beschreibt er, dass Apple aktuell die Entwicklung des für 2024 erwarteten iOS 18 Update nach hinten verschiebt. Grund dafür sind die derzeitigen Arbeiten an dem derzeit verfügbaren iOS 17 Update.

Arbeiten an iOS 18 Update verzögern sich wegen Fehler in iOS 17

Laut Gurman hat Apple die Entwicklung an iOS 18 derzeit auf Eis gelegt. Das gilt auch für die anderen Softwaresparten wie iPadOS, macOS sowie watchOS und tvOS. Apple soll intern die Arbeitskräfte für das Ausmerzen von Fehlern in den aktuellen Softwaregenerationen abgezogen haben. Im Moment sind das iOS 17 Update und auch die anderen Versionen von einigen Fehlern geplagt, die immer wieder auch im Netz diskutiert werden. Eine interne Quelle aus Apple soll Gurman bestätigt haben, dass aktuell zu viele Bugs in iOS 17 gefunden wurden, die während der internen Testphase leider nicht aufgefallen seien.

Nun arbeitet Apple wohl unter Hochdruck daran, diese zu beseitigen und hat daher das iOS 18 Update und weitere Projekte für neue Versionen für genau diesen Zweck verschoben. Grund zur “Apple-Fan-Panik” soll es aber nicht geben, denn die Verzögerung soll sich lediglich um einige Tage erstrecken. Somit dürften wir auch im Mai oder Juni wieder eine Vorschau auf das neuste Betriebssystem von Apple erhalten, welches dann mit dem iPhone 16 im September nächsten Jahres erwartet wird.