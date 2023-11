HyperOS Update: Xiaomi verabschiedet sich von “Android” – Diese Geräte sind kompatibel

Lesedauer: < 1 Minute

Mit der offiziellen Vorstellung von HyperOS will sich der chinesische Hersteller Xiaomi von Android verabschieden, zumindest was die offizielle Kommunikation dazu betrifft. Denn die Grundlage des neuen HyperOS basiert weiterhin auf dem Open-Source-Zweig von Android 14, allerdings ohne Google. Was nun nach Huawei klingt, ist aber nicht mit HarmonyOS zu vergleichen. Ihr könnt auch ohne Tricks benötigte Google-Dienste und Apps auf Xiaomi-Smartphones installieren. Zudem sollen weiterhin wichtige Services installiert bleiben.

HyperOS Update: Welche Xiaomi-Handys sind kompatibel?

Der Schritt ist für den Hersteller aber durchaus logisch. Mit HyperOS soll intern nahezu alles ausgestattet werden, ähnlich wie Apple mit seinen iOS verwandten Systemen (macOS, tvOS, iPadOS und Co). So sollen Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher, Smartwatches, Tablets, Handys und vieles mehr bald mit HyperOS ausgestattet werden und so dann auch miteinander kommunizieren können. Vernetzte, intelligente Geräte also.

Mittlerweile hat Xiaomi auch eine Liste von offiziell unterstützten Geräten veröffentlicht. Diese ist allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht vollständig. Jedenfalls gehen wir davon aus, dass auch Geräte wie die Poco-Serie und mehr mit dem neuen Betriebssystem ausgestattet werden.