Huawei Mate 60 soll Kamera-Pillen-Design des iPhone 14 Pro bekommen

Lesedauer: < 1 Minute

Ob die Insel aber tatsächlich dynamisch wird, bleibt erst einmal abzuwarten. Aber erste Gerüchte im sozialen Netzwerk Weibo in China deuten auf ein neues Front-Kamera-Design hin. Dort soll sich die Kamera und weitere Sensoren befinden, die auch für eine fortschrittliche Gesichtserkennung sorgen sollen.

Huawei Mate 60 ebenfalls mit einer Dynamic Island im Display?

Die im Netz geleakten Bilder zeigen es zumindest recht eindeutig. Sollten diese wirklich zum kommenden Huawei Mate 60 gehören, dann hat der chinesische Hersteller zumindest etwas sehr ähnliches zum iPhone 14 Pro vor. Die Frontkamera inklusive Tiefensensor soll sich dann in einer Pillenform im oberen Teil zentral im Display aufhalten. Apple nutzt diese Beispielsweise auch, um besondere Benachrichtigungen oder andere Hinweise in ihr anzuzeigen und so den auf den ersten Blick merkürdig angelegten Platz optisch attraktiver zu gestalten.

Der Tiefensensor soll ähnlich wie Face ID im iPhone übrigens auch 3D-Modelle erkennen. Damit könnte hier ebenfalls eine sichere Form der Gesichtserkennung integriert werden. Als Apple FaceID vorstellte, zog Huawei damals mit seiner Mate-Serie, beispielsweise dem Mate 20 vor einigen Jahren nach. Verwarf die Idee recht schnell wieder und Nachfolger kamen ohne eine 3D-Gesichtserkennung auf den Markt. Nun könnte diese in neuer Form und zwar als “dynamische Insel” im Mate-Modell zurückkehren.