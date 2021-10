Harmony OS 3.0: Huawei stellt im Oktober neue Version des Systems vor

Harmony OS ist der von Huawei entwickelte Google-Ersatz und soll später Flächendeckend auf den Geräten des chinesischen Herstellers zum Einsatz kommen. Nun kommt im Oktober wohl mit Harmony OS 3.0 eine neue Version des Systems.

Harmony OS 3.0 kommt im Oktober, viele Informationen aktuell nicht bekannt

Der Bericht stammt vom chinesischen Magazin IT Home News, die sich auf einen Social-Media-Post eines Mitarbeiters von Huawei berufen. Dieser habe verraten, dass die Vorstellung von Harmony OS 3.0 am 24. Oktober stattfinden soll. An diesem Tag wird Huawei auch seine hauseigene Developer Conference abhalten. Eine Vorstellung auf diesem Event ist also mehr als nur wahrscheinlich.

Harmony OS 2.0 wurde im September 2020 vorgestellt und ist bereits auf mehr als 120 Millionen Smartphones angekommen. Huawei erwartet, dass bis zum Jahresende rund 300 Millionen Geräte und mehr mit dem neuen System ausgestattet sind. Die Update-Bereitschaft von Android auf das neue Betriebssystem zu wechseln scheint also hoch. Wie genau die Zahlen für den Westen stehen, ist allerdings noch nicht ganz klar.