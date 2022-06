HTC Metaverse Phone: High-End-Handy für AR und VR kommt

HTC war eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden und hat sich über die vergangenen Jahre nur noch mit der VR-Brille Vive einen Namen gemacht. Nun bringt der taiwanische Hersteller doch wieder ein Smartphone auf den Markt und dieses soll sich explizit an die virtuellen Realitäten von Metaverse und Viveverse richten. Vorstellung soll Ende Juni stattfinden.

HTC Metaverse Phone: Hardware kaum bekannt – Release am 28. Juni?

Die Ankündigung kam schon im März, nun wird es konkreter indem HTC einen Teaser auf Twitter veröffentlicht hat. Es ist zwar alles ein wenig kurios, nachdem HTC in 2019 eigentlich aus der Smartphone-Branche ausgestiegen war. Nun kommt doch noch ein Gerät und es verfolgt ein interessantes Ziel. Es ist auf virtuelle Realität und die Augmented Reality ausgelegt. Das HTC Metaverse Phone soll Facebooks Idee unterstützen und ist extra dafür gebaut. Das gilt auch für das hauseigene Viveverse.

Viel verrät HTC zum Thema allerdings nicht. Auch die Hardware ist nicht bekannt, ausser dass das Modell höchstwahrscheinlich stark ausgestattet sein soll. Zudem ist nicht ganz klar. wie die Einbindung des HTC Metaverse Phone in die Augmented Reality Umgebungen von Facebook und Co. aussehen soll. Möglich wäre hier eine zusätzliche Brille, die das Gerät aufnehmen und das Display verwenden kann. Die Kamera kann dann dabei helfen, virtuelle Objekte in der Realität anzuzeigen.