HTC Desire 22 Pro: Handy mit Fokus auf Virtual Reality offiziell vorgestellt

Gehen wir die Spezifikationen doch einmal durch. Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 695 mit 5G-Mobilfunk, 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das Display misst 6.6 Zoll mit FullHD+ Auflösung und starken 120 Hertz, nutzt allerdings kein AMOLED sondern LCD als Anzeigetechnologie. All das wird von einem knapp über 4500 mAh grossem Akku befeuert. Wie hoch die Akkulaufleistung allerdings in Anbetracht des grossen LCDs mit hoher Bildwiederholrate dann tatsächlich ausfällt, müssen wir erst in einem echten Test klären.

HTC hat es tatsächlich nun vollbracht: Es gibt ein neues Android-Smartphone des Herstellers, doch der Ansatz ist ein anderer. Anders als vermutet ist das neue Modell aber kein High-End-Modell, sondern in der Mittelklasse und das nicht einmal dort am oberen Ende untergebracht. Dennoch können sich einige der Features sehen lassen.

Denn HTC bewirbt das Desire 22 Pro auch für die hauseigene HTC Flow Brille. Das Android-12-Handy lässt sich kabellos mit der Flow verbinden und so könnt ihr beispielsweise Streaming-Dienste auf die Brille übertragen. Das soll für Kinoflair ohne „fetten Fernseher“ im eigenen Hause sorge. Die Übertragung soll explizit für die VR-Brille optimiert sein. Zudem verkauft der Hersteller auch ein Bundle bestehend aus dem Smartphone und eben der HTC Flow.

HTC Desire 22 Pro kaufen: Auch im Bundle mit VR-Brille

Preise und Verfügbarkeiten nennt HTC in seiner Pressemitteilung allerdings noch nicht. Lediglich ein „Wir freuen uns, das HTC Desire 22 pro nach Europa zu bringen. Weitere Neuigkeiten zur Verfügbarkeit in Deutschland werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben„. Explizit wird hier der deutsche Markt erwähnt. In wie weit das Modell auch in die Schweiz kommt, können wir aktuell nicht abschätzen.

Immerhin: Ihr könnt bei einer Vorbestellung auf den Kaufpreis sparen und zwar 15 Prozent, wenn ihr das Smartphone zusammen mit der HTC Vive Flow kauft. In Grossbritannien wird das HTC Desire 22 Pro bereits gelistet und ist ohne Brille mit 399 Britischen Pfund angegeben.

Quelle: HTC