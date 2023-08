Gothic Classic: THQ-Nordic portiert Kultspiel nach über 22 Jahren auf Nintendo Switch

Lesedauer: < 1 Minute

Auch soll es starke Anpassungen an der Oberfläche gegeben haben, die die Bedienung auf der Nintendo Switch deutlich erleichtern. Wir sind gespannt, ob das auch den Touchscreen betrifft, da das Inventar in Gothic auf Windows-PCs schon enorm fummelig ausfiel und hier wäre tatsächlich eine massive Verbesserung möglich. Dennoch handelt es sich um den Original-Code des Spiels, wie THQ Nordic auf seiner Webseite im Vorfeld einer riesigen Änderungsliste bestätigt.

Wie Piranha Bytes aber bereits recht früh schon aufklärt: Gothic Classic ist keine grafische Komplett-Überarbeitung, sondern soll die Optik beibehalten werden. Heftige Verbesserungen soll es aber dennoch geben und zwar im Gameplay und der internen Spielmechaniken. So sollen vor allem NPCs eine weitaus bessere künstliche Intelligenz erhalten. Zudem sollen unzählige Bugs gefixt worden sein, die teilweise auch Spielentscheidend sein sollen.

Gothic Classic erscheint am 28. September 2023 im Nintendo eShop und soll in etwa 30 Euro bzw. Schweizer Franken kosten. Es wird auch eine Cartridge-Version des Spiels geben, die ihr bereits auf der Webseite des Publishers vorbestellen könnt. Wir werden schauen, ob wir den Titel auch für euch testen können, da wir wirklich gespannt auf die Portierung und die deutlichen internen Gameplay-Verbesserungen sind. Zudem handelt es sich hier um einen der einflussreichsten Open-World-Titel der frühen 2000er-Jahre, der die Videospielwelt nachhaltig in diesem Genre veränderte.

