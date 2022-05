Neue Google Wallet: Lösung für alle Arten von Karten kommt bald

In den kommenden Wochen stellt Google seine neue Wallet App für Nutzer:innen von Android und Wear OS offiziell im System zur Verfügung. Diese wird Google Pay ersetzen und wesentlich umfangreicher in Funktionen und Features ausfallen. Selten das Apple mal etwas als erstes hatte, aber in diesem Fall dürften vieles davon iOS -Fans schon aus der iOS Wallet auf dem iPhone kennen. Android-Fans hingegen freuen sich an dieser Stelle über eine Menge mehr an digitalen Komfort.

Top aktuell ist zudem auch die Integration von COVID19-Pässen. Ihr könnt so Impfpässe hinterlegen oder auch gültige Testausweise, die später entsprechend ausgelesen werden können. Wann genau all diese Features ausgerollt werden und ob wirklich alles von Anfang an dabei ist, ist aktuell noch unklar. Die neue Google Wallet App wird dann auch in den meisten Teilen der Welt die Google Pay App ersetzen. Allerdings kann letztere dennoch in einigen Bereichen weiterhin genutzt werden, beispielsweise in Indien um Freunden Geld direkt zu sende. Warum Google diesen Weg so geht, ist allerdings unklar.

Quelle: Google I/O 2022