Google Tensor 2: Codename „Cloudripper“ im Pixel 6 aufgetaucht

Googles neuer Tensor ist in den neuen Pixel-Smartphones verbaut und diese wurden erst Mitte Oktober offiziell vorgestellt. Viele dürfte es aber nicht überraschen, dass Google wohl bereits am Nachfolger arbeitet und damit meinen wir nicht zwangsläufig das Pixel 7 für 2022. Sondern auch einen neuen Prozessor könnte es geben und genau zu diesem sind nun Hinweise im Android-Code des Pixel 6 aufgetaucht.

Der Google Tensor Prozessor steckt im Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Sehr wahrscheinlich arbeitet der Hersteller bereits am Nachfolger. (Bild: Google)

Beides wird nämlich verstärkt beim neuen Google Pixel 6 verwendet, sowohl für die Kamera als auch im System selbst. Die Performance in Sachen künstlicher Intelligenz ist Googles Aushängeschild der neuen Plattform. Daher dürften auch im Nachfolger Tensor 2 entsprechende Verbesserungen erwartet werden. Warten wir also die Entwicklung weiterer Leaks in den kommenden Monaten erst einmal ab.

Quelle: 9to5google