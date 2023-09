Google stellt Podcast-App schon bald komplett ein

Lesedauer: < 1 Minute

Stadia, Google Street View (die App), Google OnHub und mehr. Nun trifft es einen weiteren Dienst, den der Suchmaschinen-Riese in Kürze platt macht. Dieses Mal dürfte es sogar eine ganze Menge an Menschen betreffen, da es sich um ein Feature handelt, das nicht gerade wenige Nutzen dürften.

Google Podcast App: Ab 2024 wandert die Funktion nach YouTube-Music

Wie viele Dienste Google bereits beerdigt oder in andere Anwendungen integriert hat, seht ihr auf der Webseite “Google Graveyard“, wo nun kürzlich ein neuer Eintrag zu den unzähligen weiteren hinzukam. Dieser dürfte aber viele Android-Fans mehr oder weniger schwer treffen. Die Podcast-App von Google wird komplett eingestampft! Dabei ist die App bereits rund sechs Jahre auf dem Markt, doch läuft diese wirklich so schlecht? Der Dienst wahrscheinlich weniger, die App aber dafür schon.

Denn Google will den Podcast-Service in die YouTube-App, genauer gesagt in YouTube Music integrieren. Das hat einige Vorteile, denn bereits jetzt hören Millionen Nutzerinnen und Nutzer ihre Podcasts über die YouTube-App. Ein gesonderter Podcast-Bereich in der App selbst hätte demnach dann doch einige Vorzüge, da der konsumierte Content zentral verwaltet wird. Dafür fällt aber einmal mehr eine Spezialisierung weg und es bläht unter Umständen den vorhandenen YouTube-Dienst in Form von “Music” mehr auf.