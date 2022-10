Google stellt Stadia ein: Streaming-Dienst kapituliert vor GeForce Now und Co.

Noch dieses Jahr betonte Google ausdrücklich, dass es Google Stadia gut gehe und ging damit gegen Gerüchte vor, die seit 2021 immer wieder das Aus des Spiele-Streaming-Dienstes ankündigten. Zudem wurde beteuert, dass eine Einstellung derzeit nicht geplant sei. Wir hatten persönlich schon damals unsere Zweifel an den Aussagen und nun kommt es tatsächlich so, wie es viele schon seit 2021 geahnt haben.

Google Stadia wird am 1. Januar 2023 eingestellt – Fans erhalten Geld zurück

Eigentlich sollte Google Stadia den Gaming-Markt revolutionieren. Schliesslich hält das Unternehmen für ein solches Unterfangen alle Fäden und Technologien in der Hand. Anstatt sich einen teuren Gaming-PC zu kaufen, der zudem noch unheimlich viel Strom frisst, konnten Spiele über Google Stadia gestreamt werden. Sie liefen in der Cloud auf Googles Servern. Die Latenz blieb so niedrig wie möglich, auch weil der Stadia-Controller direkt mit den Servern kommunizieren konnte. Eine interessante Technik, die Stadia anderen Game-Streaming-Diensten sogar voraus hatte.

Nun ist der Dienst endgültig eingestellt und schliesst am 1. Januar 2023 seine Tore. Spiele können schon seit einigen Tagen nicht mehr in Google Stadia gekauft werden. Zocken könnt ihr bis dahin aber schon noch und auch die Games geniessen, die ihr in eurer Bibliothek habt. Am dem neuen Jahr ist dann aber endgültig Schluss. Das bestätigt Google ganz offiziell in seinem Developer-Blog und spricht über die Zeit des Game-Streaming-Dienstes.

Habt ihr damals in die Starterpacks mit Controller investiert und gekauft, so erstattet Google euch den vollen Kaufpreis zurück! Die Abwicklung soll bis spätestens Ende Januar 2023 weltweit für alle Kund*innen abgeschlossen sein. Abogebühren hingegen natürlich nicht. Aber das Ganze hat auch einen Grund: Die Controller werden aufhören zu funktionieren, sobald der Dienst abgeschaltet ist. Er lässt sich zwar per USB noch direkt über ein Kabel verbinden und Nutzen, doch eine Bluetooth-Verbindung ist nicht möglich, obwohl dieser es könnte. Denn die erste Einrichtung geschieht über Bluetooth, danach verbindet er sich direkt über WLAN mit den Stada-Servern.