Google Stadia vor dem Aus? – Studio dementiert, Zweifel bleiben weiterhin

Nun meldete sich dazu aber auch der offizielle Google Stadia-Account zu Wort und hat mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass der Dienst nicht eingestellt wird. Man arbeite zudem daran, weitere grossartige Spiele für Stadia und auch Stadia Pro zu veröffentlichen. Sollten weitere Fragen offen bleiben, könnten sich die Nutzer:innen gerne an den Account wenden. So zumindest die Mitteilung auf Twitter. Ob das die Fans und die Menschen, die Stadia Pro abonniert haben und gerne Nutzen beruhigt, sei erst einmal dahingestellt.

Der Game-Streaming-Markt ist nicht nur hart umkämpft, er kämpft auch selbst um eine gewisse Akzeptanz. Google Stadia gehört bisher zu den grösseren Namen, die sich mit Geforce Now von Nvidia und dem Dienst PlayStation Now anlegen. Doch immer wieder keimen Gerüchte rund um ein Aus des Dienstes auf. Ein Nutzer auf Twitter soll nun interne Informationen dazu haben und voraussagen, dass Google Stadia noch diesen Sommer eingestellt werden soll.

Denn auch wenn Google in der Vergangenheit häufiger das Ende von Stadia dementieren musste, so lassen einige Aktionen des Suchmaschinenriesen doch nachdenklich stimmen. Im Frühjahr 2021 wurde das Stadia Studio geschlossen und damit sogar die eigenen Mitarbeitenden kalt erwischte. Eigentlich sollten hier Spiele exklusiv für die Plattform entstehen, was aber nun hinfällig wurde. Zudem traten immer mehr Gerüchte um ein Aus des Dienstes ins Licht, die aber bislang nie bestätigt wurden.

Laut Google soll es aber noch keine Pläne geben Stadia einzustellen. Demnach können wir die Aussagen vorerst so stehen lassen und für 2022 scheint erst einmal alles so weiter zu gehen wie bisher. Es bleibt aber abzuwarten, wie lange Google die Plattform tatsächlich noch am Leben hält. Eventuell gibt es ja in 2023 wieder neue Hinweise und Gerüchte. Man wird sehen wie Google dann in dieser Zeit weiter reagiert.

Quelle: Twitter