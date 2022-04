Google Pixel Watch: Neuer Leak bestätigt tiefere Fitbit-Integration

Schon länger geistern diverse Gerüchte über eine neue Pixel Watch im Netz herum. Sie soll auch definitiv kommen, wurde aber wohl zugunsten der von Samsung vorgestellten Galaxy Watch mit dem neuen Wear OS (und Samsungs eigener Oberfläche) erst einmal zurückgestellt. Auch andere Gründe, wie weitere Entwicklung und Chipknappheit könnten dazu beigetragen haben. Nun wird es aber Richtung Sommer immer konkreter. Vor allem im Bereich Fitness.

Google Pixel Watch soll laut neuer Grüchte starke Fitbit-Integration bieten

Während Apple sein eigenes Health-Universum weiter ausbaut, dürfte Google ein hohes Interesse daran haben, diesen Schwerpunkt auf eigene Weise zu kontern. Laut dem Leaker Evan Blass auf 91mobiles soll die Pixel Watch eine starke Integration der Ftiness-Elemente der Spezialist:innen von Fitbit bieten. Letztere sind natürlich keine Unbekannten, wenn es um Fitness-Tracking geht.

Denn auf besagter Webseite ist ein Renderbild der Oberfläche aufgetaucht, die das Fitbit-Logo zeigt. Das Unternehmen wurde von Google ab 2019 übernommen und die Übernahme schloss 2021 endgültig ab. Dass diese Expertise nun auch in die Google Pixel Watch fliesst, dürfte daher nicht verwunderlich sein. Welche Funktionen aber genau in die Uhr landen bleibt unklar. Laut des Berichts sollen aber bereits Watchfaces, also Uhr-Designs der Oberfläche verschiedene Fitbit-Funktionen bieten.