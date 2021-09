Google Pixel Tablet: Renderbilder zeigen irres Design mit fast randlosem Display

Informationen zur Hardware gibt es aber bislang keine. Ob es also nun AMOLED oder MIni-LED werden könnte, bleibt abzuwarten. Beim Prozessor könnte Google im Tablet auf einen SoC aus eigenem Hause setzen, eben auf ähnliche Weise wie beim kommenden Pixel 6. Aber das sind aktuell alles nur Vermutungen, während zumindest die Renderbilder auf derzeit existierenden Patenten beruhen.

Viel wissen wir über ein mögliches Google Tablet aber bislang noch nicht. Das Design ist in den Bilder aber ausserordentlich schick und futuristisch. Das Display hat nahezu kaum Ränder an den Seiten und die Frontkamera guckt durch ein kleines Loch im oberen Bereich. Ein solches Design könnte allerdings Schwierigkeiten beim Festhalten des Tablets machen, da man wohl ständig die Displayfläche treffen dürfte. Zu sehen ist auf der unteren Seite ein USB-C-Anschluss und auch zwei Lautsprecher. Letztere finden sich übrigens auch oben.

Die Google -Tablet-Geschichte ist nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Einige Anläufe gab es in der Vergangenheit, konnten sich allerdings nie durchsetzen. Patente aus Japan lassen aber nun vermuten, dass es bald wieder ein Tablet geben könnte. Auf dessen Basis sind nun Renderbilder im Netz aufgetaucht, die einmal mehr von der niederländischen Webseite LetsGoDigital stammen und diese können sich durchaus sehen lassen!

Sieht so ein mögliches, kommendes Google Tablet aus? Patente aus Japan gehen jedenfalls in diese Richtung. (Bild: LetsGoDigital)

Auch die was Betriebssystem betrifft, ist derzeit nicht klar, welchen Weg Google bei einem Release einschlagen könnte. Schließen stehen mit Android und Chrome OS gleich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Letzteres könnte im Falle eines Profi-Tablets die Produktivität erhöhen, da dieses auch auf Laptops zum Einsatz kommt und sogar Android-Apps unterstützt. Es bleibt aber schlussendlich die Frage im Raum stehen, ob Google tatsächlich an der Veröffentlichung eines neuen Tablet interessiert ist. Wahrscheinlich dürften in Zukunft weitere Gerüchte um ein solches Modell folgen.

Quelle: LetsGoDigital