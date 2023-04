Google Pixel Fold: Release im Juni 2023 und kostet 1700 US-Dollar?

Lesedauer: < 1 Minute

Die Gerüchte rund um ein faltbares Pixel-Handy von Google gibt es bekanntlich seit Jahren. Im heutigen 2023 soll es aber nun soweit sein, genauer gesagt im Mai soll dieses vorgestellt werden und im Juni sogar schon auf den Markt kommen, wie die CNBC auf Berufung vorliegender interner Dokumente berichtet. Auch der Preis steht wohl schon fest, der gerade hier in Europa aber für wenig Entzücken sorgen dürfte.

Pixel Fold erscheint wahrscheinlich im Juni – Preis könnte 2000 Euro-Marke knacken

Mit dem Google Pixel Fold geht der Suchmaschinenriese vor allem einen grossen Konkurrenzkampf an. Samsung dominiert den Markt mit seinem Galaxy Z Fold und Z Flip Modellen für faltbare Smartphones weltweit. Nun könnte der erste echte Vergleich auch schon recht zügig starten. Laut einem Bericht der CNBC soll das Google Pixel Fold den Markt bereits im Juni 2023 betreten. Ob das auch für Europa gilt, ist aber nach aktuellem Stand noch nicht klar.

Interessant ist allerdings der Punkt in den Dokumenten, der das Scharnier des Falters erwähnt. Dieses soll überaus stabil sein. In wie weit es sich genau von anderen Modellen unterscheidet, ist derzeit nicht bekannt. Ansonsten ist die Konstruktion dem des Galaxy Z Fold 4 sehr ähnlich: Im aufgeklappten Zustand misst das Display wohl 7.6 Zoll. Die Frontanzeige ist zwar mit 5.8 Zoll vergleichsweise kleiner, kommt aber sehr wahrscheinlich etwas breiter daher und ist nicht so exorbitant schmal, wie beim Samsung-Modell. Im Inneren erwarten wir übrigens Googles hauseigen Tensor G2 Prozessor, der auch im Pixel 7 Pro und Pixel 7 zum Einsatz kommt.