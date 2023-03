Google Pixel Fold: Prototyp in einer U-Bahn in den USA gesichtet

Bisher immer nur in Renderings aufgetaucht und seit Jahren irgendwie auch nur im Nebel des Internets zu sehen, gibt es nun anscheinend echte Live-Fotos. Das Google Pixel Fold zeigt sich in Fotos im öffentlichen Lebens New Yorks. Der Prototyp ist klar zu erkennen und wird von der Person, die ihn hält, auch ordentlich umklammert.

Google Pixel Fold: Zwar nur im zusammengeklappten Zustand, aber immerhin!

Die U-Bahn New Yorks steckt voller Überraschungen, wie es scheint. Ein Mitarbeiter Googles soll dort das Pixel Fold in der Öffentlichkeit in seinen Händen halten. Um genauer zu sein, er umklammert es förmlich, sodass es schwer zu erkennen ist, ob es sich überhaupt dabei um ein Foldable handelt. Aber laut des Leakers auf Reddit soll es sich um das echte Modell handeln. Die Bilder sind verwackelt, allerdings ist die Lichtsituation in der U-Bahn auch nicht gut und die Bahn bewegt sich natürlich auch, was zumindest die schlechtere Qualität erklärt. Wir lassen das einfach erst einmal so stehen und geben den Gedanken an euch weiter.

Auffällig ist allerdings, dass die Ränder des zu sehenden Aussen-Displays ziemlich deckungsgleich mit den Rändern aus den geleakten Render-Bildern sind. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass es sich tatsächlich um das Google Pixel Fold handel könnte. Das Aussen-Display ist alledings dennoch sehr interessant. Beim Samsung Galaxy Fold ist dieses wirklich enorm schmal und für den alltäglichen Gebrauch eher anstrengend zu handhaben. Beim Pixel-Modell sieht deises tatsächlich wie ein normales Smartphone-Display aus, was die Handhabung deutlich vereinfachen dürfte.