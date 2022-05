Google Pixel Fold: Anscheinend verschiebt sich der Release noch weiter nach hinten

Schon seit Jahren wird Google mit einem eigenen, faltbaren Pixel in Verbindung gebracht. Dieses Jahr waren die Gerüchte und Leaks dichter denn je, doch auch in 2022 dürfte es laut neuster Informationen kein Google Pixel Fold geben. Auch ein Release im kommenden Jahr scheint mittlerweile unrealistisch. Die Gründe dafür liegen intern im Unternehmen, wie der Bericht weiter ausführt.

Google Pixel Fold: Aktueller Trend nur eine Nebelkerze?

Während Samsung mittlerweile regelmässig neue „Falter“ auf den Markt bringt und sogar zwei unterschiedliche Modelle verkauft, sieht es bei Google aktuell noch alles andere als gesichert aus. Selbst andere Hersteller wie Xiaomi oder Huawei geben viel Geld für die Entwicklung faltbarer Modelle aus. Google hingegen ist zwar auch immer wieder ein Thema mit einem Pixel Fold-Modell, doch genauso oft scheint sich die Vorstellung des vermeintlich existierenden Modells zu verschieben. Nun ist es wieder so weit, wie ein Bericht der TheElec im Netz herausstellt.

Intern ist man sich über den Erfolg eines Google Pixel Fold wohl nicht sicher und ein faltbares Smartphones, das in der Produktion und Entwicklung viel Geld kostet, wäre so ein ziemliches Risiko. So sehr die Gerüchte auch mutmassten, dass Google dieses Jahr ein solches Modell rausbringen könnte, so sehr scheint sich dieses nun zu ändern. Zur Google I/O wurde nichts gezeigt und auch im Herbst ist die Chance nun sehr gross, dass nichts vorgestellt wird. Das Google Pixel Fold dürfte auch in 2023 kein Thema sein, denn das Unternehmen wartet wohl noch die Marktentwicklung ab.