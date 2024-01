Google Pixel 9 Pro: Geleaktes Material deutet auf komische Designentscheidung hin

Lesedauer: < 1 Minute

Das Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro wurden im Oktober 2023 offiziell vorgestellt und so langsam schweift – wie in dieser Branche üblich – der Blick Richtung neuer High-End-Modelle. Im Netz sind daher nun erste Renderbilder auf Basis von CAD-Daten aufgetaucht, die das Design des Google Pixel 9 Pro zeigen sollen, mit einem interessanten Twist beim Display, sofern es so kommen sollte.

Pixel 9 Pro: Gleiche Grösse, kleineres Display und dickere Ränder?

Die Bilder stammen vom bekannten Leaker und Designer OnLeaks in Zusammenarbeit mit der Webseite MySmartPrice. Demnach soll sich an der allgemeinen Grösse des Google Pixel 9 Pro im Vergleich zum Vorgänger nicht viel ändern, dennoch soll aber das Display kleiner werden. Anstatt der bisher bekannten 6.7 Zoll soll das Pixel 9 Pro 6.5 Zoll haben. Da sich die Grösse aber generell nicht verändern soll, dürften die Displayränder dafür wachsen. Das ist ungewöhnlich, da die Hersteller seit vielen Jahren eher versuchen die Ränder immer weiter zu verkleinern.

Weitere Änderungen könnten auch die hintere Kamera betreffen. Der Ausschnitt nimmt in den Bildern eine etwas andere Form an und wirkt dadurch wesentlich grösser. Zudem geht der “Kamera-Ring” nicht mehr in den Rahmen über, sondern sitzt das komplette Modul des Knipsers direkt als Insel auf der Rückseite auf. Anders als beim Display würden wir diesen Schritt sogar als ganz interessant empfinden, es sieht jedenfalls erfrischend anders aus. Zudem könnten die Rundungen des Rahmens verschwinden und so Vorder- und Rückseite – ähnlich wie beim iPhone – flach in den Rahmen überlaufen.