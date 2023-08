Google Pixel 8 (Pro): Verschwindet die SIM-Karte nun vollständig aus Geräten

Lesedauer: < 1 Minute

Eigentlich fast unvorstellbar, denn die Mini-Plastikkärtchen sind einfach gefühlt überall. Egal ob in unseren Laptops, Tablets und eben vorrangig in unseren Handys. Apple hat in den USA im iPhone 14 bereits die SIM-Karte komplett abgeschafft und setzt vollständig auf eSIM. Das Google Pixel 8 inkl. Pro-Modell könnte nun ebenfalls folgen.

Google Pixel 8 ohne SIM-Karte: Ende der Plastikkarte steht bevor

Es wäre deutlich nachhaltiger und beschleunigt Prozesse deutlich: Die eSIM ist einfach zu handhaben und produziert nicht noch mehr Plastikmüll. Apple hat traditionelle SIM-Karte in den USA bereits im iPhone 14 abgeschafft. Laut Gerüchten soll das iPhone 15 (aber noch nicht die Pro-Modelle) die SIM-Karte in Europa erstmals ebenfalls abschaffen und das Google Pixel 8 (Pro) soll zumindest auch in den USA erstmals folgen. Damit würde ein weiteres Gerät komplett ohne SIM-Karte auf dem Markt erscheinen.

Die SIM-Karte zu eliminieren hat viele Vorteile. Zum Einen ist der Einschub für die Plastikkarten im Vergleich zu weiteren Komponenten auf der Platine der Handys riesig. Er nimmt einiges an Platz ein und dieser könnte für andere Technik besser genutzt werden. Zum Anderen könnte man die Geräte noch wasser- und staubfester bauen. Auch würden so dünnere Handys möglich oder mehr Platz für den Akkus. Hier würden vor allem faltbare Smartphones wie das Samsung Galaxy Z Fold 5 profitieren.