Google Pixel 8 (Pro): Displays erhalten teils deutliche Verbesserungen

Eine Quelle innerhalb des Suchmaschinenriesen hat Android Authority Informationen über die kommenden Displays geleakt, die bei den kommenden Modellen Pixel 8 und Pixel 8 Pro verwendet werden sollen. Einige der technischen Daten waren zwar bereits bekannt, doch geht die Quelle nun etwas mehr ins Detail, was die Technik der neuen Displays anbelangt. Hier können sich eventuell auch “Nicht-Pro”-Fans auf ein entsprechendes Upgrade ihrer Mattscheiben freuen. Wobei vielleicht nicht alle Änderungen auch alle begeistern dürften.

Mehrere Änderungen an den AMOLED-Displays der neuen Pixel-Modelle?

Wie der Branchenkenner Ross Young bereits auf Twitter vermeldete, verkleinert Google höchstwahrscheinlich die Grösse des Displays des Pixel 8 im Vergleich zum 6.31-Zoll-Panel des aktuellen Pixel 7 auf spürbar kleinere 6.17 Zoll für das kommende Modell. Die Auflösung von 2400 x 1080 FullHD+ bleibt gleich, aber die Bildfrequenz wird endlich von 90 Hertz auch auf 120 Hertz erhöht und dürfte ein wenig mehr Anzeigequalität bieten. Zudem steigt auch die Spitzenhelligkeit extrem von ehemals 1’000 nits des Pixel 7 auf satte 1’400 nits. Das dürfte vor allem HDR-Inhalten zugute kommen und damit auch in eine deutlich verbesserte Darstellung resultierten.

Das Display des Pixel 8 Pro soll allerdings auch einige heftigere Veränderungen durchmachen, denn Google dürfte sich nun vollends von den gebogenen Rändern der Pro-Serie verabschieden. Wie beschrieben wollte die Mehrheit der Fans dieses wohl und zudem ist es auch etwas kostengünstiger herzustellen. Zumal es nicht wirklich einen grösseren Nutzen für gebogene Ränder in Displays gibt und so die Mattscheibe als flache Anzeige weitaus praktikabler einzusetzen ist. Des Weiteren schrumpft das Pixel 8 Pro Display ebenfalls, aber bei Weitem nicht so stark wie beim kleineren Modell. Wie der Insider berichtet soll die Diagonale um 0.1 Zoll auf 6.7 Zoll schrumpfen. Das wäre selbst im direkten Vergleich zu vernachlässigen.