Google Pixel 7: Was haben Kartoffelchips und das Pixel 7 gemeinsam? – Die Farbe!

Google hat in der Vergangenheit schon einige Dinge ausgeplaudert. Unter anderem, dass die neuen Pixel 7 Smartphones alle mit dem neuen Tensor G2 Prozessor laufen werden. Dieser ist nicht nur effizienter sondern auch leistungsfähiger. Doch der nun aufgestellte Teaser von Google klingt weitaus leckerer. Und das meinen wir im wahrsten Sinne des Wortes.

Google zeigt Farben der Pixel 7 Modelle – Chipstüten in Japan geben Hinweis

Das ist jetzt kein Scherz: Google hat in Japan Chips vorgestellt! Und damit meinen wir echte, essbare Kartoffelchips, also keine Prozessoren oder SoCs. Die Geschmacksrichtungen, die Japanerinnen und Japaner im Google Store erwerben können sind Snow Cheese, Salty Lemon, Obsidian Pepper und Hazel Onion. Schaut ihr euch aber die Bezeichnungen an und geht mit dem Mauszeiger über die jeweiligen Felder, erscheinen aber schon neben den Chipstüten die kommenden Google-Handys in der gleichen Farbe. Die Bezeichnungen Snow, Lemon, Obsidian und Hazel sind die Farben der neuen Google Pixel 7 Modelle.

Die Aktion ist allerdings auch eine Besonderheit, denn in Japan können Fans an der #GoogleChips Challenge teilnehmen. Der Suchmaschinenriese verlost nämlich 2’000 dieser Chips-Boxen an die jeweiligen Gewinner*innen. Ein Pixel 7 ist aber natürlich nicht dabei, was in Anbetracht der riesigen Anzahl an zu gewinnenden Chips-Paketen auch durchaus verständlich ist. Immerhin ist die Aktion wirklich interessant und auch einmal eine nette Art, die Geräte weiter im Fokus zu behalten. Finden könnt ihr den kreativen Teaser übrigens hier.