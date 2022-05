Google Pixel 6a: Neues günstiges Handy mit Tensor-Prozessor vorgestellt

Die Google I/O ist in vollem Gange und am Mittwoch stellte Google einige neue Geräte vor. Vor allem das heiss erwartete Pixel 6a war ein Thema und wurde auch gezeigt. Zudem stellte der Hersteller auch die neuen Google Buds vor sowie gab es einiges zu Apps zu sehen. Besonders interessant ist aber die neue Handymittelklasse, die in Grossteilen die Leistung der grossen Modelle bietet.

Google Pixel 6a mit Tensor-Prozessor und einigen Abstrichen für weniger Geld

Eine der grossen Gemeinsamkeiten ist der Tensor-Prozessor, der exakt die Leistung der anderen beiden Pixel 6-Modelle liefert. Allerdings kommen 6 GB RAM statt 8 GB zum Einsatz. Der interne Speicher misst 128 GB und das Display ist mit 6.1 Zoll etwas kleiner. Dieses setzt auch auf AMOLED, schafft aber nur 60 Hertz und bietet FullHD+-Auflösung. Die kompakteren Abmessungen haben mit 178 Gramm auch eine kleinere Batterie von knapp über 4410 mAh zufolge. Die Akkulaufzeiten dürften aber recht ähnlich zum Pixel 6 ausfallen. Hier müssen wir aber weitere Tests erst abwarten.

Die Dual-Kamera ist ebenfalls abgespeckt worden und bietet im Hauptsensor 12 MP bei der Auflösung. Auch ist die Sensorfläche deutlich kleiner. Bei der Ultraweitwinkel-Kamera kommt allerdings das gleiche Modell wie im Pixel 6 zum Einsatz: 8 MP-Auflösung bei gleicher Sensorgrösse und Brennweite. Die Ergebnisse dürften hier zumindest identisch sein, während die Qualität beim Hauptsensor in gewissen Punkten negativ beeinflusst werden könnte.