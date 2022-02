Google Pixel 6 (Pro): Probleme hören nicht auf – Fingerscanner betroffen

Google pushte erst im November/Dezember ein Update für seine neuen Pixel-Modelle, das prompt wieder gestoppt werden musste. Nutzer:innen berichten von NFC und Ausfällen der Google-Wallet-App für mobiles Bezahlen. Zudem scheint es Bugs bei der Oberfläche von Android 12 zu geben, die Elemente einfach einfriert. Auch der Fingerabdruckscanner hat schon seine Ausfälle gehabt. Nun geht es hier fast nahtlos weiter.

Google Pixel 6 (Pro) weiter mit Problemen: Wieder ist der Fingerscanner betroffen

Vor nicht all zu langer Zeit, sorgte der Sperrbildschirm der Google Pixel 6 (Pro) Modelle für ausgefallene Fingerabdruckscanner. Erst mit einem Werksresett der Geräte war es möglich, diesen wieder zu reaktivieren. Nun gibt es ein neues Problem. Nachdem Nutzer:innen das Display wechseln mussten, funktioniert das Kalibrierungs-Tool für das Einrichten des Scanners nicht mehr. Dieser muss durch den Wechsel des Displays neu „eingestellt“ werden und Google liefert dafür auch eine eigenes entwickelte App.

Das Unternehmen gab damals an, dass die Pixel-Modelle besser repariert werden können, doch der Wechsel des Displays entpuppt für Fans ein wenig als Falle, denn die Kalibrierung des Sensors schlägt nach dem Tausch fehl. Das berichtet auch eine renommierte Handy-Werkstatt aus den USA in New York, deren Inhaber auch ein Aktivist im Bereich „Right To Repair“ also dem „Kundenrecht auf Reparieren“ ist. Ein Displaytausch wäre zwar auch in Eigeninitiative zwar möglich, der Scanner funktioniert danach aber nicht mehr.