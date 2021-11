Google Pixel 6 (Pro): Fingerabdruck-Sensor hört einfach auf zu funktionieren

Ein Hardware-Problem scheint der Fehler allerdings nicht zu sein, denn ihr könnt den Sensor mit einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung wieder reaktivieren und dann scheint der Bug auch nicht mehr aufzutauchen. Allerdings ist ein sogenannter Factory-Reset auch wieder mit Arbeit und dem kompletten Einrichten des Gerätes verbunden. Aktuell ist das Problem auch im offiziellen Bug-Trecker von Google vermerkt. Es dürfte also schon bald ein Software-Update helfen. Ob bereits deaktivierte Scanner aber damit wieder aufwachen, bleibt unklar. Schlussendlich müsst ihr vielleicht doch einen Werksreset ausführen, um diesen wieder zum Funktionieren zu bewegen.

Googles neues Pixel 6 und Pixel 6 Pro kämpfen aktuell mit teils schwerwiegenden Problemen. Sei es ein aktuell inkonsistenter Kamera-Algorithmus, Bugs in Android 12 und der Oberfläche oder andere Dinge. Ein neues Problem lässt nun auch die Hardware der Modelle ausfallen. Der Fingerprint-Scanner hört durch eine kuriose Aktion einfach auf zu funktionieren. Das Problem kann zwar behoben werden, dürfte aber einigen Nutzer:innen nicht gefallen.

Das Google Pixel 6 und das Pixel 6 Pro sind im Oktober vorgestellt worden und sorgen aktuell bei einigen Nutzer:innen für Frust. Probleme machen die Kamera, aber auch Fehler in der Software die für kuriose Bugs sorgt. Einige berichten von Ausfällen von NFC bei der Google-Pay-Nutzung, andere wiederum haben Probleme mit den Android 12 Widgets oder dem neuen Material You-Design. Kommende Updates dürften aber die Probleme in Kurz oder Lang aber in den Griff bekommen.

Quelle: Android Police