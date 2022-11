Google Maps und E-Autos: Neue Funktionen sollen E-Leben einfacher machen

Google Maps ist auch weiterhin noch die wohl beliebteste Kartenaplikation auf Smartphones. Auch auf iOS-Geräten kommt sie häufig bei Fans zum Einsatz. Seit mehr als drei Jahren arbeitet Google Maps zudem an seiner Funktionalität für E-Autos und baut diese weiter aus. Neue Funktionen und Filter sollen nun weitere Verbesserungen bringen.

Google Maps bringt neue Filter und Möglichkeiten für E-Autos

Das neue Update bringt beispielsweise Filter für das Einstellen von Herstellern und Plattformen für E-Autos. Zudem soll zukünftig angezeigt werde, ob Ladestationen frei sind oder nicht. Gerade letzteres ist häufig ein grosses Thema und dürfte entsprechend Anklang finden. Interessant dürften auch die Filter sein, die Ladestationen anhand eures eingestellten Steckers sortieren können.

Google arbeitet für diese Funktionen auch eng mit den internationalen Partnern für die Ladesäulen zusammen. Allerdings kann es regional Unterschiede geben und noch nicht alle neuen Features in allen Ländern ankommen. Der Rollout hat jedenfalls begonnen und dürfte in den kommenden Tagen bei allen Google Maps-Installationen aufschlagen. Wann aber genau welche und wie viele Features in welches Land kommen, bleibt aber noch abzuwarten.