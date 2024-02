Google Bard heisst jetzt Gemini und erhält Advanced-Abo-Modell

Lesedauer: 2 Minuten

Die Basisplattform von Google Gemini bilidet hierbei das sogenannte Gemini Pro 1.0 Modell. Es ist in über 230 Ländern verfügbar und kennt mehr als 40 Sprachen. Diese könnt ihr über die offizielle Webseite des Projekts aufrufen und kostenlos nutzen. Auch stellt Google KI-Apps für Android und iOS bereit. Die Bedienung soll also eine riesige Auswahl an Plattformen erreichen.

Während Microsoft heftig in ChatGPT investiert und dieses auch in seinen Betriebssystemen sowie dem Browser einsetzt, entwickelte Google mit Bard ein eigenes erweitertes Sprachmodell. Dieses erhält mit Gemini nicht nur einen komplett neuen Namen sowie Logo, sondern auch neue Funktionen und ein Abo-Modell für mehr Features für Zahlungswillige. Dies gab Google nun in seinem offiziellen Blog bekannt.

Gemini ist eigentlich kostenlos nutzbar, doch hat sich Google ähnlich wie die Konkurrenz für ein erweitertes Abo-Modell entschieden. Mit einem Google One AI Premium Abo (sperriger Name) zahlt ihr rund 22 Euro oder auch Schweizer Franken. Das schaltet euch dann Gemini im sogenannten Gemini Ultra 1.0 Modell frei. Dieses ist bedeutend leistungsfähiger als die kostenlose Variante, beinhaltet 2 TB Speicherplatz und andere Google One Premium-Vorteile (One Premium kostet normalerweise 10 Euro/SFr).

Bald soll Google Gemini auch in Gmail, Google Docs und anderen Diensten des Suchmaschinenriesen zum Einsatz kommen. Das kostenpflichtige Gemini Advanced Modell ist ab heute in über 150 Ländern verfügbar und kann auch über die angesprochenen Apps genutzt werden. Übrigens integriert Google sein Modell Gemini direkt in der “Google-App” für iOS. Für Android steht eine eigene App zur Verfügung.

Auf Android ersetzt Gemini auch den Google Assistant und kann auf die gleiche Weise aktiviert werden wie man es von "Hey Google" kennt. Ihr könnt so das Sprachmodell dafür nutzen um einen Artikel zusammenzufassen oder eine Bildunterschrift zu erstellen. Die alten Sprachsteuerungsfunktionen wie einen Timer stellen, Anrufe tätigen, Smart-Home-Geräte ansteuern oder dergleichen, funktionieren auch weiterhin wie gewohnt.