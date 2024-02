Google Gemini auf Pixel Buds: Kommt die KI für Kopfhörer?

Lesedauer: < 1 Minute

Google hat die hauseigene künstliche Intelligenz Bard in Gemini umbenannt , und der Dienst ist bereits in vielen Ländern verfügbar. Zudem soll Gemini den bisher bekannten Google Assistant auf Android und iOS (dort in der Google-App) ersetzen. Nun gibt es weitere Hinweise auf Einsatzbereiche, die vor allem Kopfhörer betrifft.

Google betonte während der eigentlichen Vorstellung von Gemini, dass aktuell hauptsächlich an der Smartphone-App gearbeitet wird, die noch in Europa erscheinen soll. Aktuell ist Gemini beispielsweise nur in den USA, Südamerika, Kanada und einigen anderen Ländern verfügbar. Allerdings könnt ihr zumindest im Browser bereits loslegen und die neue Google-KI ausgiebig testen. Da es derzeit kein offizielles Statement über Gemini für Kopfhörer gibt, schauen wir einmal was aus den geleakten Hinweisen wird. Da Google bereits in Android den hauseigenen “Assistant” ersetzt, wäre ein solcher Schritt nur logisch.

Quelle: 9to5google