Google Entlassungen: Tech-Branche kämpft mit weiteren Kündigungs-Wellen

In einem unerwarteten und weitreichenden Schritt hat Google die Entlassung von einigen hundert Mitarbeitern veranlasst. Diese Entwicklung markiert einen weiteren dunklen Moment in der Tech-Industrie, der sich aktuell durch die gesamte Branche zieht. Auch in der Gaming-Branche ist immer wieder von massiven Entlassungswellen zu lesen. Nun trifft es mit Google einmal mehr ein riesiges Unternehmen im Technologie-Bereich.

Die “Alphabet Workers Union”, die mehr als 1400 Mitarbeitende von Googles Muttergesellschaft vertritt, hat die Entlassungen kritisiert. In einem öffentlichen Statement betonte die interne Gewerkschaft, dass es für ein Unternehmen, das kontinuierlich Milliardenbeträge erwirtschaftet, nicht vertretbar sei, in solch einem Umfang Mitarbeitende zu entlassen.

Diese jüngsten Entlassungen bei Google sind ein klares Zeichen für die aktuell sehr merkwürdigen Zeiten in der Tech-Branche. Viele Unternehmen kündigen Entalssungen an. Beispielsweise soll Twitch über 500 Mitarbeitende entlassen haben. Das entspricht über 35% der Belegschaft und trifft damit jede dritte Person im Unternehmen. Des weiteren gibt es heftige Entlassungs-Wellen in der Games-Branche. Dieses Phänomen, das sich aktuell wie eine Seuche durch die Branche zieht, hält bereits seit über einem Jahr an.

Quelle: New York Times