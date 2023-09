Neues Android-Logo und Maskottchen zum Start von Android 14

Lesedauer: < 1 Minute

Und die Änderungen sind wirklich sehr marginal, dennoch lohnt es sich darüber zu sprechen. Nur wenige wissen eigentlich, wie der Markenname Android geschrieben wird und Google macht es nun wirklich allen deutlich einfacher. Auch beim Maskottchen, dem kleinen Androiden, wurde der 3D-Stift angelegt.

Android nun ab sofort mit großem “A” statt komplett klein

Jetzt haltet euch erst einmal am Stuhl fest, nicht dass ihr noch einen Änderungsschock erleidet: Google ändert den Markennamen von “android” zu “Android”. Offiziell wird das mobile Betriebssystem von Google also nun tatsächlich auch mit grossem “A” geschrieben. Das erklärt Google in einem Beitrag im hauseigenen Blog. Dort ist in einem GIF auch die bedeutende Änderung festgehalten und ja, ganz so unbedeutend ist diese vielleicht auch gar nicht. Das liegt vor allem daran, weil Android im Netz und überall sonst sowieso überwiegend gross geschrieben wird.

Allerdings hat die Änderung vor allem einen Sinn: Es ist schlichtweg einfacher zu lesen und für Menschen global auch einfacher zu verstehen. Das fing bereits in 2019 mit der Änderungen der Namensgebung an. Ältere Android-Versionen wurden meist mit dem Namen einer Süssigkeit in der offiziellen Namensgebung bedacht. Dieses endete in 2019 und es kommen nur noch Versionsnummern zum Einsatz. Darum kommt nun auch bald einfach “nur” Android 14 und nicht “Android Upside Down Cake 14”. Letzteres ist aber immer noch der interne Codename, hier bleiben sich die Entwickelnden also weiterhin absolut treu.