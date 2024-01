Gigaset: Handy- und Telefonhersteller ist insolvent

Lesedauer: < 1 Minute

Insolvenzverfahren selbst eingeleitet

Um die Situation nun in den Griff zu kriegen, hat Gigaset einen Antrag gestellt, um in einem besonderen Verfahren die Insolvenz zu regeln. Das Verfahren ist nun vom Amtsgericht Münster eröffnet worden. Die Arbeit an schnurlosen Telefonen, sowie Entwicklung, Produktion und Vertrieb bleiben aktuell unverändert in Betrieb und soll in Eigenverwaltung weiterlaufen.

Gigaset beschäftigt laut eigener Aussage etwa 850 Mitarbeitende und ist auf dem Markt für schnurlose Telefone in Europa ein führender Hersteller. Gerade die sehr bekannten DECT-Schnurlostelefone werden viele Menschen einiger Alterklassen kennen. Zudem gehören auch Smartphones auf Android-Basis, Smart-Home-Angebote in der Cloud und Business-Telefonlösungen zu ihren 175-jährigen Geschäften.

Quelle: Gigaset und Zeit