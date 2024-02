Gefährlicher Bullshit: Menschen benutzen Apple Vision Pro mit Tesla-Autopilot

Lesedauer: < 1 Minute

Denn auch wenn die Umgebung relativ schnell an das interne Display übertragen wird, so ist dennoch eine Latenz zu sehen. Alle, die sich die Vision Pro auf den Kopf setzen, nehmen ihre Umgebung visuell nur mit Verzögerung wahr. Zudem kommt erschwerend hinzu, dass ständig im Bild fliegende Objekte, Fenster oder Apps enorm ablenken. Auch ist das Sichtfeld durch die Vision Pro im Vergleich zu einem menschlichen Sichtradius deutlich zu allen Seiten hin eingeschränkt.

Die Apple Vision Pro ist ein neues Virtual- und Augmented-Reality Headset, das eine extrem niedrige Latenz besitzt. Kameras filmen die Umgebung und ihr seht diese dann über das Display in der Brille. Allerdings mit etwa 12 Millisekunden Verzögerung. Das ist durchaus sehr schnell im Vergleich zu vielen Konkurrenzprodukten auf dem Markt. Dennoch: Apple warnt ausdrücklich vor Aktivitäten in der Aussenwelt. Als erste Memes das Netz fluteten, die aufgrund der Ähnlichkeit die AR-Brille als Skibrille auf der Piste zeigten, griff Apple recht schnell ein: “Bitte fahrt mit der Vision Pro nicht Ski”. Zudem warnt Cupertino eindringlichst davor, mit der Vision Pro ein Auto zu lenken. Auch Tesla sprach eine deutliche Warnung davor aus.

Ich entschuldige mich bereits im Vorfeld für den sehr rauen Ton: Als wenn sowohl Tesla als auch Apple wussten, dass die Dummheit der Menschen wenig Grenzen kennen würden, gab es im Vorfeld Warnungen beider Tech-Unternehmen, die neue Vision Pro Brille nicht beim Autofahren zu tragen. Aber wie es nun einmal so im Leben ist: Wenn jemand sagt, was man nicht machen sollte, machen die Menschen es halt trotzdem.

Das scheint in den USA aber einige Personen nicht davon abzuhalten, die Brille beim Tesla-Fahren aufzusetzen. Aber es kommt noch schlimmer: Manche aktivieren den Tesla-Autopiloten und lassen die Karre einfach von alleine fahren. Dabei benutzen sie die Brille für das Filmen und Entertainment während der Fahrt. Nun sind bereits erschreckend viele Videos im Netz aufgetaucht, wie das E-Auto-Magazin electrek berichtet. Hier wurde teilweise auch die Polizei mitgefilmt, die eben jene Personen für ihre illegale Aktivitäten im Strassenverkehr anhielt. Tesla gibt übrigens an, dass man bei der Nutzung des Autopiloten jederzeit in der Lage sein müsse, in Notfällen kontrolliert eingreifen zu können.

Apple schreibt in einer dringlichen Sicherheitsinformation, dass die Vision Pro nur für den stationären Gebrauch entwickelt wurde. Spielraum dabei gibt es lediglich in einer sicheren Umgebung. Beispielsweise in eurem Wohnzimmer oder ein sicherer Büroraum, wo ihr an einem Schreibtisch sitzt oder euch in sicherer Umgebung bewegt. Besser steht ihr mit der Vision Pro auf der Nase. Es wird dringend davon abgeraten, die Brille beim Führen von Fahrzeugen zu tragen. Menschen, die anders handeln, bringen nicht nur sich in Gefahr, sondern nehmen auch potenziell das Risiko in Kauf, andere Personen schwer zu verletzen oder im schlimmsten Fall sogar tödliche Unfälle zu provozieren. Schliesslich sind 12 Millisekunden Verzögerung auch bei 50 km/h schon knapp 17 Zentimeter. Und dazu kommt die massive Ablenkung und das minimierte Sichtfeld.

