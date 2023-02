Geekbench 6: Neue App mit neuen Tests für neuste Prozessoren

Seit vielen Jahren ist Geekbench eine echte Messlatte, wenn es um den Vergleich von Prozessoren im mobilen Markt geht. Nun ist Geekbench 6 erschienen und soll auch moderne ARM-Prozessoren und -GPUs bedienen. Möglich machen das neue Tests und Features in der App.

Geekbench 6 mit neuen Tests und Funktionen – Reizt moderne SoCs aus

Das Entwicklerteam von Primate Labs geht hier vor allem etwas andere Wege als noch in der Vorgängerversion. So liegt der Fokus der Tests zukünftig weniger auf den Single-Core-Leistungen, sondern mehr im Multi-Core-Bereich. Laut dem Team bekommen starke Einzelkernleistungen immer weniger Gewichtung in realen Alltagseinsetzen, sondern ist das Zusammenspiel aller Kerne im Bereich Leistung aber auch Effizienz ein sehr wichtiger Faktor. Es kommt drauf an, wie all die Komponenten eines Gerätes im Zusammenspiel mit der benötigten Leistung umgehen.

So sind die Tests in der neuen Version nun darauf ausgelegt tatsächlich die Verteilung der Arbeitslast in einer Simulation zu messen, die dem Alltag besonders stark nachempfunden sind. Darunter auch Tests, die maschinelles Lernen mit einbeziehen. Zukünftig werden vor allem eine hohe Leistung gepaart mit hoher Effizienz im Alltag stärker im Punktesystem gewichtet. Dieses resultiert dann in andere Ergebnisse, wie auch erste Gehversuche von uns mit der neuen App zeigen. Das iPhone 13 Pro Max holt in Geekbench 5 noch 1725 Punkte im Single-Core-Score und 4750 im Multi-Core-Score. In Geekbench 6 legt der Apple A15 Bionic dramatisch zu und kommt auf 2233 und 5090 Punkte.