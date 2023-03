Zehn grösste eSports-Turniere lobten 150 Millionen US-Dollar aus von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 2 Minuten

eSports, also wettbewerbsorientierte Videospiele, sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, und Millionen von Fans verfolgen die Wettkämpfe ihrer Lieblingsgamer. Einst als Nischenaktivität betrachtet, hat sich eSports inzwischen zu einem globalen Phänomen mit einer schnell wachsenden Fangemeinde, professionellen Teams und namhaften Sponsoren entwickelt. Die Branche wurde sogar als legitime Sportart anerkannt. Selbst das Internationale Olympische Komitee erwägt, sie in die Olympischen Spiele aufzunehmen. In dem Masse, wie die Branche expandiert, steigen auch die entsprechenden finanziellen Aussichten für die aktiven der Szene. Nach aktuellen Zahlen überstiegen die Preisgelder der zehn wichtigsten eSports-Turniere im Jahr 2022 zusammengenommen 150 Millionen US-US-Dollar, was auf ein erhebliches weltweites Interesse an der Gaming-Branche und an eSports-Turniren hindeutet. Das Turnier für Dota 2, ein Multiplayer-Online-Battle-Game, führt die Tabelle mit einem Preisgeld von über 32.53 Millionen US-Dollar an, gefolgt von PUBG Mobile mit einem Preisgeld von 24.72 Millionen US-Dollar und Arena of Valor, das mit 18.65 Millionen US-Dollar nicht weit dahinter liegt. Das PUBG: Battlegrounds-Turnier verzeichnete ein Preisgeld von 16.35 Millionen US-Dollar und übertraf damit das Preisgeld von Counter-Strike: Global Offensive mit einem Preisgeld von 15.62 Millionen US-Dollar.

Im eSport geht es unteredssen um richtig viel Geld.

Während das Preisgeld für das grösste eSports-Turnier um das Spiel Dota 2 im Jahr 2022 mit 32.6 Millionen US-Dollar etwas niedriger als das im Jahr 2021 von 48.69 Millionen US-Dollar war, zeigt die Gesamttendenz über die Jahre hinweg einen stetigen Anstieg. Der Preispool für das Turnier ist von 35.45 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 auf fast 40.49 Millionen US-Dollar im darauffolgenden Jahr und 46.43 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 gestiegen und erhöht sich jährlich auf 48.69 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Dass das Jahr 2020 einen Ausrutscher nach Unten mit lediglich 9.55 Millionen US-Dollar Preisgeldern in Dota 2-Turnieren darstellt, ist natürlich mit der SARS-2 CoVID-19 Corona Pandemie zu erklären. Die hatte ja so einigen gehörig die Tour vermasselt.

Dota 2 Turnier-Preisgelder nach Jahr in Millionen US-Dollar. Quelle: EScharts

Andere Spiele in der Liste der grössten eSports-Turnier-Preispools sind Games wie Fortnite mit über 12.6 Millionen US-Dollar, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und Rocket League, die beide ähnliche Pools von 8.73 Millionen US-Dollar bieten. Das beliebte Online-Multiplayer-Spiel League of Legends winkt mit einem Gewinn von fast 7.79 Millionen US-Dollar, während das taktische Ego-Shooter-Spiel Valorant mit seinem Turnierpreis von 7.31 Millionen US-Dollar zum kollektiven Preispool von über 150 Millionen US-Dollar beiträgt.

Top eSports-Spiele 2022 nach Preisgeld. Preisgelder der Turniere in US-Dollar. Quelle: EScharts