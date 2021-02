Warcraft Mobile: Blizzard plant neue Handy-Spiele – Ankündigung zur Blizzcon 2021?

Diablo Immortal sorgte seiner Zeit für einen immensen Shitstorm im Netz unter Fans der Serie. Eigentlich war ein Diablo 4 erwartet worden und stattdessen gab es ein Mobile Game damals auf der Blizzcon zu sehen. Erschienen ist der Titel hierzulande allerdings immer noch nicht, dennoch will Blizzard weiter in Mobile Games investieren. So wurde nun bekannt, dass das Unternehmen an zahlreichen Handy-Spielen im Warcraft-Universum arbeitet.

Warcraft Mobile: Kommt ein mobiles WoW oder Warcraft 3?

Die Bestätigung dazu kommt übrigens von Blizzard selber. Bobby Kotick ist der aktuelle Chef von Activision Blizzard und gab bekannt, dass das Unternehmen mehrere Mobile Games im Warcraft-Franchise in der Pipeline hat. Die Arbeiten an den Spielen soll übrigens bereits weit fortgeschritten sein. Details zu den neuen Mobile Games von Blizzard gibt es demnach nicht.

Ob es sich also um ein reines Warcraft Mobile oder vielleicht gar um ein mobiles World of Warcraft handeln könnte, bleibt also eher der Fantasie der Fans überlassen. Allerdings redet Kotick durchaus von mehreren Handy-Games im Warcraft-Franchise, was wohl dazu führen könnte, das wir mehrere Genres zu Gesicht bekommen werden. Gerüchte über ein Warcraft 3 für Smartphones gibt es übrigens nicht erst seit heute. Eine Vorstellung rückt übrigens bereits in greifbare Nähe!