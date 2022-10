VR und AR im kommen: 25 Prozent Wachstum für 2023 prognostiziert

Der Tech-Gigant Meta, ehemals Facebook, investiert unsummen in die Entwicklung des Metaverse und das voranschreiten von virtueller Realität (VR). Und das kommt nicht von Ungefähr.

In nur wenigen Jahren haben sich Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) zu einem der heissesten Techniktrends mit Millionen von Kundinnen und Kunden weltweit entwickelt. Von sozialen Interaktionen in VR-Spielen und Fotobearbeitung bis hin zu verbesserten und personalisierten Einkaufserlebnissen haben AR- und VR-Apps ihre Verwendung in verschiedenen Märkten gefunden. Nebst Meta sind auch HTC zusammen mit Oculus, Apple und Nintendo weiterhin am Entwickeln neuer VR- und AR-Produkte. Und unsere Smartphones haben mittlerweile eine Vielzahl an AR-Möglichkeiten erhalten, von Spielen wie Pokémon GO und Ingress über Harry Potter: Wizards Unite bis zu unzähligen Filtern und Gimmicks in Apps von Modehäusern, Brillengeschäften und Möbelläden.

Nach aktuellen Marktprognosen wird erwartet, dass die weltweiten Consumer-Ausgaben für Augmented und Virtual Reality im nächsten Jahr fast 27 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Das wären ein viertel mehr mehr als laufenden Jahr 2022.