Very Little Nightmares: Endlich auch für Android-Smartphones erhältlich

Wem der Name des Spiels nun bekannt vorkommen sollte, der hat sehr wahrscheinlich Recht. Little Nightmares ist ein Indie-Puzzle-Game, das erstmals für die Konsolen PlayStation und Xbox erschienen ist. Später gab es dann auch eine Portierung für iOS, die den Namen Very Little Nightmares trug und damit nur für iPhone und iPad erhältlich war. Eine Fassung für Android lieferte der Entwickler nun nach. Auch hier ist das Game als Premium-Titel erschienen und kann zum Vollpreis ohne In-App-Käufe erworben werden.

Very Little Nightmares für Android spielt vor den Ereignissen der Konsolenversion

Wie von den grossen Versionen bekannt, schlüpft ihr in die Rolle der Protagonistin Six, die im Falle der mobilen Version einen gelben Regenmantel trägt. Laut der Beschreibung ist Very Little Nightmares vor den Ereignissen der Konsolen-Spiele angesiedelt. Ihr begebt euch auf die Reise durch ein mysteriöses und unheimliches Anwesen und müsst die dortigen Aufgaben lösen um zu entkommen.

Dabei muss die Hauptfigur im gelben Regencape neuen, abscheulichen Feinden aus dem Weg gehen, wenn sie mit dem Leben davonkommen will. Gnome und Blutegel sind dabei noch die geringsten Übel der Alptraumwelt von Very Little Nightmares. Als Entwicklerstudio hat Bandai Namco für den Titel das renommierte Alike Studio gewinnen können. Dieses ist übrigens für zwei weitere tolle Spiele verantwortlich, die unter den Namen Love You to Bits und Bring You Home bekannt sind.

Das Original des schwedischen Developers Tarsier Studios hatte als Plattformer den Indie-Award der Gamescom 2016 gewonnen und vermochte durch bedrückende Atmosphäre, Grafik, Sound und vor allem durch die düstere Story zu überzeugen. Das Game selbst ist hier auf einer Vielzahl von Plattformen erschienen. Zuletzt eben 2018 für die Nintendo Switch und im Juni 2019 für Apple iOS.