Umsatz von Mobile Games soll um 13 Prozent steigen

Die Handyspiele-Branche sah sich im Jahr 2022 mit einer Reihe von Gegenwind und Herausforderungen konfrontiert, was zu einem erstmaligen Rückgang führte. Regulatorische Probleme in China, Inflation und das Ende der Beschränkungen im Zusammenhang mit der SARS-2 CoVID-19 Pandemie haben einen massiven Rückgang von 104 Millionen User verursacht. Doch trotz der Herausforderungen des letzten Jahres wird erwartet, dass der gesamte Markt 2023 weiter wachsen wird.

Nach aktuellen Hochrechnungen wird erwartet, dass die Einnahmen aus mobilen Spielen um 13 Prozent steigen und im Jahr 2023 173 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Zweistelliges Umsatzwachstum nach einem herausfordernden Jahr 2022

Mobiles Gaming hat nach wie vor den grössten Anteil an den weltweiten Spieleinnahmen. Wie die Daten von Newzoo zeigen, dass Handyspiele im Jahr 2022 ganze 50 Prozent des gesamten Spieleumsatzes generieren werden, also mehr als Konsolenspiele, Download-PCs und Browser-PC-Spiele zusammen.

Das überrascht nicht, wenn man das jährliche Umsatzwachstum betrachtet, das die Mobile-Games-Branche in den letzten Jahren erlebt hat. Laut der Statista-Studie auf Basis stiegen die weltweiten Umsätze mit mobilen Spielen schon im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 85.3 Milliarden US-Dollar. In den Jahren 2020 und 2021 sind jedoch die höchsten jährlichen Wachstumsraten von 35 Prozent und 21 Prozent zu verzeichnen, was bis Ende 2021 zu einem Marktvolumen von 140 Milliarden US-Dollar führen wird.