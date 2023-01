Umsatz mit Mobile Games sinkt 2022 erstmals, steigt aber 2023 wieder

Nach aktuellen Prognosen wird erwartet, dass mobile Spiele in diesem Fiskaljahr 92.2 Milliarden US-Dollar an Einnahmen einbringen werden, das sind 6.4 Prozent weniger als 2021.

Weltweiter Umsatz mit Videospielen und Anteil am weltweiten Umsatz des Spielemarktes im Jahr 2022nach Segmenten (in Milliarden US-Dollar) Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud. Weltweiter Umsatz mit Videospielen und Anteil am weltweiten Umsatz des Spielemarktes im Jahr 2022nach Segmenten (in Milliarden US-Dollar) Quellen: Statista, Newzoo, TechSpot, Game World Observer