Termine für das diesjährige Pokémon GO Fest stehen

Nach nun fast drei Jahren gibt es von Niantic und der Pokémon Company wieder ein riesiges Live-Spektakel zum Augmented Reality-Spiel rund um die Taschenmonster aus dem Hause Nintendo. Aufgrund der SARS-2 CoVID-19 Corona-Pandemie haben die vergangenen beiden Jahre keine Live-Events von Niantic stattgefunden, so dass das Pokémon GO Fest 2019 in Dortmund , Chicago und Yokohama das letzte dieser Art war.

Das AR-Spiel für Android und iOS, das vor nunmehr bald sechs Jahren auf den Markt kam, begeistert auch heute noch viele Menschen aller Altersgruppen weltweit.

Mit 206.5 Millionen US-Dollar Umsatz war Pokémon GO schon zum Marktstart im Juli 2016 das Spiel mit dem höchsten Umsatz und mit 130 Millionen Downloads das meistgeladene Spiel im ersten Monat. Zudem erreichte es als bisher schnellstes Spiel nach nur 20 Tagen 100 Mio. US-Dollar Umsatz und stand im ersten Monat in mehr Ländern auf Platz 1 der Handyspielcharts; in 70 Ländern gemessen an der Zahl der Downloads und in 55 Ländern gemessen am Umsatz.

Bei ortsbasierten Spielen ist Pokémon GO auch weiterhin das Marktdominierende Game mit 84 Prozent der Downloads und 92 Prozent des Umsatzes dank seines Free2Play-Konzepts.