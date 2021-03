Space Invaders fürs Handy: Square Enix entwickelt eigenes AR-Game

Neuauflagen von Klassikern liegen aktuell im Trend. Egal ob als Remaster oder gar als Remake: Fans freuen sich oftmals über die Überarbeitung ihrer Lieblingsspiele. Square Enix greift aber dafür ganz tief in die Nostalgie-Kiste und fischt einen Titel aus den späten 70er Jahren heraus. Space Invaders wird für Smartphones neu aufgelegt und kommt sogar als AR-Game auf unsere Handys.

Space Invaders wie Pokémon GO? Square Enix veröffentlicht Teaser

Allerdings ist aktuell noch unklar, welches Gameplay wir von dem Titel erwarten können. Ob es ein ähnliches Fang- oder Sammel-Prinzip wie bei Pokemon GO gibt, scheint eher unwahrscheinlich. Fest steht allerdings, dass der aus Arcade-Maschinen und Game Boy Zeiten bekannte Title in der realen Welt gespielt wird, genau wie Nintendos Monster-Hatz für Handys.

Immerhin hat uns Square Enix einen Teaser auf YouTube hinterlassen, der recht emotional durch die Zeiten des alten Space Invaders führt. Doch irgendwann schienen die Aliens in ihrer bekannten Pixel-Form auch auf unserer Erde aufzutauchen, wie aus dem Video hervorgeht. Nun liegt es also wohl an den Fans des Spiels, die “Invasoren” aus der anderen Welt abzuwehren. In welcher Form, ist aktuell nicht bekannt.