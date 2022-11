Retro-Games ganz neu: Spieleklassiker, die als mobile Apps Spass machen

Nichts geht über die klassischen Brett- und Kartenspiele, für die man sich zu einem geselligen Spieleabend zusammenfindet oder Glückspiele wie Roulette und Blackjack, die man bei einem eleganten Casino-Besuch erleben kann. Technologisch hat sich in den vergangenen Jahren eine Menge getan, und wenngleich der soziale Aspekt von derartigen Spielen noch immer eine wichtige Rolle spielt, besitzt die Möglichkeit zu derartiger Unterhaltung online, orts- und zeitunabhängig, doch zahlreiche Vorteile. Arkadenspiele haben sich schon lange auf Computern, Konsolen und mobilen Apps für das Smartphone oder Tablet etabliert, doch auch Brett- sowie Glückspielklassiker gibt es mittlerweile in modernen Versionen für iPhone und iPad, sowie Android-Geräte.

Brettspiel, im Freundeskreis oder mit der Familie um einen Tisch versammelt, machen Spass, erfordern jedoch einige Planung, und besonders in den vergangenen zwei Jahren war dieses gesellige Zusammenkommen nicht immer ganz leicht. Die SARS-2 CoVID-19 Pandemie hat uns da so manchen Spieleabend verhagelt.

Auf die beliebtesten Klassiker braucht man dennoch nicht verzichten, sondern kann sie absolut bequem von der Couch aus, auf dem Weg zur Arbeit in öffentlichen Verkehrsmitteln oder am Urlaubsort im Hotel spielen – dank Apps für unsere mobilen Begleit-Geräte, die oftmals sogar kostenfrei zur Verfügung stehen.

Die Siedler von Catan ist ein Strategiespiel, das bereits seit 1995 auf dem Markt ist und seitdem Alt und Jung begeistert. Fürs Smartphone oder Tablet ist der Brettspielklassiker sogar in verschiedenen Versionen erhältlich: Catan Classic gibt es für iOS-Betriebssysteme für 5 SFr. sowie für Android für 6.40 SFr. bzw. Euro. Noch günstiger geht es mit Catan Universe – einer kostenlosen App, die auch plattformübergreifend gespielt werden kann, welche sowohl für Android und iOS, aber auch auf dem Computer per Browser oder über Steam erhältlich ist. Das Spiel eignet sich als Einzelperson bis zu vier Personen.

Carcasonne ist ein weiterer Brettspielklassiker, der seinen Weg in den digitalen Bereich schaffte – und dabei ein absolute attraktives Spieleerlebnis bietet. Das Legespiel gibt es in der analogen Version bereits seit 2000, es war jedoch auch eines der ersten klassischen Titel, die im Apple-App Store erhältlich waren: 2010 erschien die mobile Version aus der Entwicklung von Code Monkeys, die für rund 5 SFr. heruntergeladen und installiert werden kann. Seit 2021 ist eine aktualisierte Version in 3D auch für Android erhältlich, aus dem Hause des französischen Entwicklers und Spiele-Publishers Asmodee. Auch dieses Spiel kann im Multiplayer-Modus gespielt werden und ist im Google Play-Store aktuell für 5.99 SFr. zu haben.

Pandemic: The Board Game, ist die neue, digitale Version des Klassikers "Pandemie", die 2008 auf deutsch von Pegasus Spiele veröffentlicht wurde und mit zahlreichen internationalen Spielepreisen ausgezeichnet wurde. Während es in der analogen Version rund 20 SFr. kostet, ist es als mobile App für Apple iOS- wie auch Android-Geräte deutlich günstiger, zumal es hier in verschiedenen Versionen erhältlich ist: Plague Inc. kostet im Schweizer App-Store 1 SFr. oder Euro, während dabei auch In-App Käufe angeboten werden. Pandemic: The Board Game ist als offizielle Adaption des Klassikers auch günstig im Google-Play Store erhältlich und wurde ebenfalls von Asmodee entwickelt.

Die Btrettspiel-Umsetzung von Pandemic wurde vor einiger Zeit aus den Stores wieder entfernt. Wohl aus Qualitätsgründen.

Karten- und Casino-Spiele für Smartphones und Tablets

Die klassischen Kartenspiele Solitär, Skat und Uno sind oftmals bereits Jahrhunderte alt und entwickelten sich aus den Ursprüngen in diversen Ländern zu den heute bekannten Spielen. Auch Casino-Spiele wie Poker, Roulette und Blackjack besitzen lange Tradition, von ihren Anfängen in Europa und Asien bis hin zur Verbreitung in den USA, von den ersten Siedlern und den Raddampfer-Casinos auf dem Mississippi bis hin zur Zockerstadt Las Vegas. Keine Frage, dass sie im modernen digitalen Bereich ebenso beliebt sind – und dabei weitaus mehr Flexibilität besitzen.