Razer Edge: Konkurrenz für Nintendo Switch und Valve Steam Deck?

Das kam unerwartet. Die RazerCon 2022 hat nicht nur neue Kopfhörer und Headsets (mit Katzen-Öhrchen) gezeigt, auch eine Uhr, ein neuer Gaming Chair und den Razer Egde!

5G Gaming-Handhelt Razer Edge

Der Razer Edge ist laut Hersteller das weltweit erste dedizierte 5G-Gaming-Gerät mit Tausenden von kompatiblen AAA-Spielen vom ersten Tag an. Ob native Android-Spiele und vorinstallierte Launcher wie Epic Games (Fortnite und Rocket League Sideswipe), Cloud-Streaming-Dienste wie Xbox Cloud Gaming (Beta) und Nvidia GeForce Now oder Remote-Play-Optionen mit vollem Zugriff auf PC-Bibliotheken wie Steam Link, Moonlight und Parsec. Alles direkt da und mobil! Mit unbegrenztem Zugriff auf Spielekataloge für unterwegs bietet Der Razer Edge in bester Qualität, ohne dabei auf Fernzugriff oder Verfügbarkeit von Inhalten zu verzichten.