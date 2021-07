Razer Barracuda X: Neues Gaming-Headset kann (fast) alles und kostet 100 Euro

Richtig gute Multiplattform-Gaming-Headsets sind meist etwas kostspieliger. Razer sieht hier anscheinend eine Chance und hat das Barracuda X offiziell vorgestellt. Der Kopfhörer kann nicht nur mit Konsolen und PCs, sondern auch mit Smartphones. Letzteres sogar kabellos und kostet im Vergleich zur hochpreisigen Konkurrenz sogar etwas weniger.

Razer Barracuda X: Überall kabellos! Allerdings mit einem Haken

Das Razer Barracuda X ist ein eigentlich komplett kabelloses Gaming-Headset und kann sowohl an der PS5, der Nintendo Switch, Android-Smartphones und natürlich auch am Windows-PC angeschlossen werden. Ein USB-C-Dongle liegt dem Lieferumfang bei. Bei Bedarf können die Kopfhörer auch per Klinke angeschlossen werden, beispielsweise wenn der Akku zuneige geht. Die Treiber messen rund 40 mm und sind damit ganze 10 mm kleiner als beim Razer BlackShark V2 Pro.

Technische Eckdaten zum Razer Barracuda X