PUBG Mobile erreicht fast fünf Milliarden Lebenszeit-Player-Ausgaben

Als beliebtestes Handyspiel der Welt, gemessen an den monatlich aktiven Nutzern, hat PlayerUnknown’s Battlegrounds von Tencent beeindruckende Umsätze im Apple App Store und bei Google Play generiert. Laut aktuellen Daten generierte PUBG Mobile im April 238 Millionen Dollar Umsatz im App Store und bei Google Play, wobei die Ausgaben der Spieler in diesem Monat fast 5 Milliarden Dollar erreichten.

PUBG Mobile-Gamer gaben zwischen Januar und April 987 Millionen US-Dollar aus

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) urde erstmals im Dezember 2017 für Windows veröffentlicht, während die mobile Version im März 2018 erstellt wurde. Die Daten von SensorTower zeigen, dass das beliebte mobile Spiel in diesem Jahr 172 Millionen US-Dollar Umsatz generierte.

Im Jahr 2019 explodierten die Umsätze jedoch: PUBG-Mobile-Spieler gaben 1.5 Milliarden US-Dollar bei Google Play und im App Store aus – ein atemberaubender Anstieg von 772 Prozent innerhalb eines Jahres. Aufgrund von inhaltlichen Gewaltbeschränkungen in China wurde in diesem Jahr eine eingeschränkte Version von PUBG namens Game for Peace in dem Land veröffentlicht.

Das beeindruckende Umsatzwachstum setzte sich im Jahr 2020 fort, als die gesamte Spieleindustrie inmitten der COVID-19-Sperren zu boomen begann. Zwischen Januar und Dezember letzten Jahres erwirtschaftete PUBG mobile einen Umsatz von 2.6 Milliarden US-Dollar, ein massiver Anstieg von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Lebenszeitausgaben der Spieler und Spielerinnen fast 4 Milliarden US-Dollar erreichten.

Zwischen Januar und April 2021 gaben PUBG-Gamer weitere 987 Millionen US-Dollar für In-App-Käufe aus, 8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.