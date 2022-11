Pokémon Karmesin und Purpur: Game Freak liefert technisches Desaster ab

Mit Pokémon Karmesin und der Edition Purpur erschienen in etwa das fünfte Spiel eines der teuersten Franchise der Welt in weniger als zwei Jahren. Viel Content für Fans der Reihe, doch Game Freak hat seit Schwert und Schild massive technische Probleme, die aktuell in den beiden neuen Spielen ihren absoluten Tiefpunkt erreichen. Entsprechend heftig fällt bereits die Kritik der Presse und der Fans aus.

Pokémon Purpur und Karmesin sind ein technisches Desaster

Bereits zu Schwert und Schild gab es viele technische Probleme. Eine inkonsistente Bildrate, viel Geruckel und matschige Texturen. Das wurde auch zuhauf kritisiert. Mit Legenden Arceus wurde es aus technischer Sicht dieses Jahr sogar noch schlimmer. Das Spiel war von der Welt her extrem lieblos gestaltet, hatte viele schwerwiegende technische Probleme und erinnerte eher an Spiele aus der Zeit des Nintendo 64. Auch hier hagelte es auf Seiten der Fans teils massive Kritik. Doch sah man auch das Potenzial der Serie und welche Möglichkeiten die neue Orientierung bot. Nicht immer war also alles schlecht.

Nun erschien vergangene Woche mit Karmesin und Purpur die nächste echte Generation nach Schwert und Schild und setzt erstmals auf eine komplette Open World, statt die Bereiche zu unterteilen. Mit extremen Folgen wie es scheint, denn zu Legenden Arceus und Schwert und Schild scheint sich nichts geändert zu haben, es ist laut der Berichte im Netz noch schlimmer geworden. So scheint laut erster Analysen das Spiel heftigen Laderucklern betroffen zu sein. Die Framerate bleibt so gut wie nie bei 30 FPS sondern fällt teils drastisch unter 20 zurück. Ganze Gebiete verschwinden beim Fangen eines Pokémon und laden sich unschön wieder rein. NPCs laufen mit 5 FPS durchs Bild und Fans kritisieren das absolut belanglose Story-System.

Zudem wurden viele Features aus den Vorgängern gestrichen. So beklagen viele bereits, dass sie keine Häuser mehr betreten können und die Arenen sind keine echten “Gyms” mehr, wie in den Vorgängern, sondern lediglich “Theaterplätze” in den jeweiligen Städten. In Shops könnt ihr übrigens auch nicht mehr reingehen, sondern öffnet sich beim Anklicken der Tür nur noch ein Menü.